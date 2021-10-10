رانيا يوسف لـ«نزار الفارس»: «لسة بدري في القضايا المتبادلة بيننا»

نفت الفنانة رانيا يوسف، خسارتها للقضية التي أقامتها ضد الإعلامي نزار الفارس، بشأن عرض حلقاتها معه عبر قناة الرشيد العراقية، التي كان الفارس أعلن مسبقا انتصاره عليها في القضية.

رانيا يوسف: مخسرتش أي قضية

قالت رانيا في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا مخسرتش القضية ومعرفش الكلام ده بيجي منين، في محامي يمكن ترجع له وتتأكد من صحة كلامي، ولكن كل موقع ينشر ما يحلو له هو أمر لا يخصني».

أضافت رانيا يوسف: «لسة بدري في القضايا المتبادلة بيننا، وهناك جِلسة أخرى يوم 23 المقبل، وأنا مازلت أقيم دعوتي القضائية ضده، ولكن أرفض الشخصيات التي تحب أن تتوقع النتيجة وتجبها من الكونترول».

كانت نيابة النزهة، قررت حفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير.

اتهام رانيا يوسف لنزار الفارس بتزييف الحقائق

اندلعت الأزمة بين رانيا يوسف ونزار الفارس، أثر عرض حلقتهما في برنامج مع الفارس عبر قناة الرشيد، التي بسببها اتهمته رانيا بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وبعدها بأيام تقدم طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تقديم بلاغ رسمي لسفارة دولة العراق في مصر ضد نزار الفارس، مؤكدين في البلاغ أن نزار الفارس استغل رانيا يوسف دون وجه حق.