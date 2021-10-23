كل ما تريد معرفته عن truth social بديل فيسبوك الذي يملكه ترامب

أعلن دونالد ترامب منذ أيام قليلة إطلاقه لتطبيق أو منصة خاصة بالتواصل الاجتماعي باسم «TRUTH Social» تروث سوشيال، وأكد على أنه سوف يتحدى بها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل «فيس بوك» و«تويتر»، وذلك بعد أن أغلقت حساباته على هذه المواقع، وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لمنصة truth social بديل فيسبوك الذي يملكه ترامب.

8 معلومات عن تطبيق truth social بديل فيسبوك الذي يملكه ترامب

1 - منصة للتواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

2 - مؤسسه ويملكه هو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق.

3 - أعلن عنها رسميًا الرئيس الأمريكي السابق منذ يومين.

4 - تتوفر الآن خدمة منصة TRUTH Social من خلال متجر التطبيقات الشهير Apple، وذلك للطلب المسبق.

5 - من المنتظر أن يتم الإطلاق التجريبي لمنصة TRUTH Social خلال شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري.

6 - ومن المرتقب أن يتم طرح المنصة رسميًا على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام المقبل 2022.

7 - يُمكن خلال الفترة الحالية لكل الراغبين في الانضمام إلى منصة TRUTH Social، الدخول إلى الموقع الرسمي لها من أجل التسجيل في قائمة الدعوة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

8 - يتحدى من خلاله الرئيس الأمريكي السابق مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» و«تويتر».

وأكد الرئيس الأمريكي السابق في بيان له صدر من أيام، أنه متحمس للغاية من إرسال أول الحقائق التي يكتبها عن طريق منصة تروث سوشيال TRUTH Social قريبا، مشيرًا إلى أن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا قد تشكلت بهدف إعطاء صوت للجميع.

منع جميع حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وفي سياق متصل، كانت شبكات التواصل الاجتماعي قد أوقفت جميع حسابات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، ومنعته من النشر عليها، وذلك على خلفية أزمة اقتحام الكونجرس الأمريكي وما حدث من أعمال شغب حينها.