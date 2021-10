في عيد ميلادها.. تعرف على كواليس زيارة الهندية بارنيتي شوبرا إلى مصر

احتفلت النجمة الهندية بارنيتي شوبرا، بعيد ميلادها الـ 33، ويعرف عن بارنيتي عشقها للسفر، وأنه زرات العديد من دول العالم، وكان لها زيارة إلى مصر في عام 2017، قامت خلالها بزيارة عدة معالم سياحية من بينها الأهرامات، ومعبد الكرنك بالأقصر.

وأثناء زيارة بارنيتي شوبرا الى مصر قامت بجلسة تصوير سياحية لحساب إحدى المجلات الفنية العالمية، وتم اختيار مصر للقيام بجلسة التصوير بمناطقها السياحية الرائعة، وتم الاتفاق على زيارة ورصد عدة أماكن سياحية بالقاهرة والاقصر، إضافة إلي عدة محافظات أخرى، وفقا لما نقله موقع «pinkvilla» الهندي.

وقامت بارنيتي شوبرا، بعد ذهابها من مصر، بنشر صورها بالمعالم السياحية المصرية، وكانت أبرزها الأهرامات والمتحف المصري، ومعبد الكرنك، بجانب القيام برحلة نيلية بالأقصر وأسوان مع عائلتها، على متن أحد المراكب النيلية العائمة، كما حضرت إحتفاليات تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني فى أسوان، وفقا لمصادر محلية.

«علاقة بارنيتي بزوجة رامي عياش»

تدوالت الأخبار في الشهور الأخيرة حول تعاون مشترك بين بارنيتي شوبرا، وبين زوجة الفنان رامي عياش، مصممة الأزياء داليدا عياش، وكانت بارنيتي الوجه الدعائي لخط انتاج تصميماتها، لصيف وربيع 2021.

وكانت أولى اطلالات شوبرا من تصميم «عياش»، قطعة مميزة من مجموعة عياش الأخيرة، وظهرت بكروب بليزر وبنطلون خصر عال باللون الزيتي ومن قماش الجبردين المريح، وقد ذكر موقع«ET» أنه تم التعاون بين المصممة اللبنانية ووكالة أزياء في الهند اختارت تصاميم عياش كي تكون ضمن أهم الأفلام البوليوودية التي ستعرض على نتيفلكس.

ومن المقرر أن ترتدي أهم الممثلات الهنديات من تصاميم داليدا عياش.

كان من أبرز اخبار بارنيتي شوبرا بعام 2021، هو المشاركة بفيلم « the girl on the train» بنسخته الهندية ، وتجسد شوبرا نفس الشخصية التي قدمتها إيميلي بلنت في النسخة الأصلية من الفيلم.

بارنيتي تشوبرا كشفت عن ذلك في تصريح لها لوسائل الإعلام قالت فيه: «علي أن أقول أنني لم أتخوف بعد أن قبلت العمل في فيلم« The Girl On The Train» من مقارنتي بإيميلي بلنت، إنها ممثلة عظيمة حقا، وأنا أدرك تماما أن قيامي بدورها في النسخة الهندية من الفيلم، سيتسبب في عقد مقارنات، ولكن الحقيقة أنني أحببت هذا التحدي، تحدي تقديم أداء يليق بشهرة الفيلم الأصلي.

تعد بارنيتا شوبرا من أكبر عائلات بوليوود، حيث انها ابنة عم النجمة الهندية العالمية «بريانكا شوبرا»، وشاركت بارنيتي بعدة أفلام ناجحة، وحققت نجاحا كبيراً، وكانت بدايتها عام 2011 بالفيلم الشهير« ريكي بال »، ومن أشهر أفلامها«ميري بيار بيندو» مع النجم ايوشمان كورانا.