ارتفاع قيمة هيونداي في التصنيف العالمي لأفضل العلامات التجارية

سجلت شركة هيونداي، اليوم السبت، صعودًا ثابتًا في تصنيفات «انتربراند» لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2021، إذ احتلت المرتبة 35، بزيادة درجة واحدة عن عام 2020.

ارتفاع قيمة العلامة التجارية لشركة هيونداي

ووفقًا لتقييم «انتربراند» الشامل، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة هيونداي العالمية بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 15.2 مليار دولار في عام 2021، للعام السابع على التوالي من بين أفضل 30 علامة تجارية.

وتعتبر «انتربراند» شركة تقييم استشارية تسويق ومتخصصة في مجال العلامات التجارية، وتقييمها على مستوى العالم من حيث الأداء والمبيعات.

الالتزام بالحياد الكربوني

واعتمد تقييم «انتربراند» لشركة هيونداي على تركيز الشركة الصديق للبيئة والموجه نحو المستقبل على حلول الكهرباء والتنقل الذكي، والالتزام بالحياد الكربوني بحلول عام 2045.

واستطاعت «هيونداي» تطوير نظام بيئي للمركبات التجارية يعمل بخلايا وقود الهيدروجين في الصين وأوروبا.

مشروع إنشاء مدينة ذكية

كما أطلقت شركة هيونداي موتورًا أيضًا، منصتها الكهربائية العالمية المعيارية (E-GMP) المخصصة للمركبة الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV)، التي وصنفتها مجلة السيارات الألمانية Autozeitung في أعلى تقييمها المقارن لسيارات الكروس أوفر المدمجة، متجاوزة الطرازات من أفضل العلامات التجارية الألمانية.

وأطلقت هيونداي أيضًا مشروع إنشاء مدينة ذكية لعرض أجهزة وخدمات التنقل الذكية المستقبلية.

وبحلول عام 2028، تخطط هيونداي للحصول على نموذج كهربائي بالكامل مُحسَّن للتشغيل الحضري، وتتوقع الاستخدام اليومي لسيارات الأجرة الجوية بحلول عام 2030.

تعزز خطط التنقل الذكي والكهرباء هذه من خلال إعلان هيونداي الأخير، أنها ستحقق صافي انبعاثات كربونية صفرية في جميع المراحل من إنتاج السيارات إلى التشغيل والتخلص بحلول عام 2045.

يركز نهج هيونداي الشامل على ثلاث ركائز: النظافة التنقل ومنصات الجيل التالي والطاقة الخضراء.