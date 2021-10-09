هيونداي تستثمر 1.1 مليار دولار في محطتين جديدتين لـ«وقود الهيدروجين»

تبني «هيونداي» مصنعين جديدين لخلايا الوقود في كوريا لتسريع اقتصاد الهيدروجين وتأمين هيمنة أوسع على السوق العالمية، جاء وفقاً لما نشره موقع الشركة.

أقامت هيونداي حفل وضع حجر الأساس للمصنع الجديد الذي سينتج مداخن خلايا وقود الهيدروجين في المجمع الصناعي الدولية.

وأعلنت شركة هيونداي موبيس عن استثمار مجموعه 1.1 مليار دولار أمريكي في المحطتين.

وستبدأ المصانع الجديدة في الإنتاج بكميات كبيرة في النصف الثاني من عام 2023، وعند التشغيل الكامل، من المتوقع أن تنتج المنشآت 100000 خلية وقود هيدروجين كل عام.

من المتوقع أن تكتسب هيونداي، التي تمتلك أكبر قدرة إنتاج لخلايا الوقود في العالم، زخمًا أكبر في السباق العالمي لحركة الهيدروجين مع إضافة مواقع إنتاج جديدة.

بمجرد اكتمالها، ستشغِّل هيونداي ما مجموعه ثلاث محطات لخلايا الوقود، في عام 2018، أصبحت الشركة أول شركة في العالم تنشئ نظامًا إنتاجيًا كاملًا من خلايا الوقود المكدسة إلى باقي المكونات الإلكترونية في تشونغجو.

وقال سونغ هوان تشو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي، «سنستمر في الاستثمار أكثر في المرافق وتعزيز قدرتنا على البحث والتطوير لتطوير صناعة الهيدروجين وتوسيع النظام البيئي».

مع اكتمال المصانع الجديدة، تخطط هيونداي لتوسيع خطوط إنتاجها التي تطبق أنظمة خلايا الوقود وتنويع أعمال الهيدروجين، وتُستخدم معظم أنظمة خلايا الوقود التي تنتجها هيونداي في المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود، ولكن من المتوقع أن توسع الشركة أعمالها لتشمل قطاعات أخرى مثل آلات البناء والمعدات اللوجستية.

في العام الماضي، طوَّرت هيونداي مجموعات طاقة خلايا الوقود التي تدخل في الرافعات الشوكية الهيدروجينية، ما يفتح إمكانية الدخول إلى قطاع آلات البناء.

وتطوِّر الشركة الآن حزم الطاقة للحفارة التي تعمل بالوقود الهيدروجين وتخطط لتوسيع أنظمة خلايا الوقود لحركة الهواء الصغيرة.