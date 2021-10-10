أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت HCI

تحظى شركات السيارات الكورية بمبيعات قوية دخال السوق المصري، أبرزها شركة هيونداي الكورية، والتي توجد بطرازات من مختلف الفئات سواء كانت السيارات السيدان أو الـSUV أو الـ «هيونداي اكسنت HCI»

مواصفات هيونداي أكسنت HCI

وتأتي سيارة هيونداي اكسنت HCI بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، تصل قوة الموتور الخاص بها إلى 99 حصان، وبعزم دوران 156 نيوتنزمتر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وعزم الدوران يصل إلى 132 نيوتن.متر، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كم/ساعة، معدل استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كم، ويبلغ تسا رع السيارة إلى 11.3 ثانية.

أما عن أبعاد سيارة هيونداي اكسنت HCI فتأتي بطول كلي 4440 مم، وعرض كلي 1729 مم، وارتفاع كلي 1460، 2600 وقاعدة العجلات.

وتصل سعة الصندوق الخلفي 480 لتر وسعة خزان الوقود 45 لتر، وتأتي السيارة بدافع الجر الأمامي للعجلات.

كما جرى تجهيز السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة.

أسعار هيونداي أكسنت HCI

ويجرى تصنيع سيارة هيونداي اكسنت HCI في كوريا وتجميعها في الهند، وتأتي في السوق المصرية بأربع فئات وسعر الفئة الأولى 262,000 جنيه والفئة الثانية بسعر 282,000 جنيه والفئة الثالثة بسعر 282,000 جنيه، والفئة الرابعة 302,000 جنيه.