مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة 2022.. تبدأ من 465 ألف جنيه

يتوافر في السوق المصري العديد من الطرازات المختلفة من السيارات سواء كانت من الشركات الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية، وتعتبر السيارات الـSUV، من أكثر السيارات التي أصبح عليها إقبال في السوق المصري خلال الآونة الأخيرة.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة:

أسعار هيونداي توسان الجديدة 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بخمس فئات مختلفة، وجاءت أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى 465,000 جنيه

الفئة الثانية 495,000 جنيه

الفئة الثالثة 530,000 جنيه

الفئة الرابعة 580,000 جنيه

الفئة الخامسة 620,000 جنيه

وتأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان، كما تستهلك السيارة متوسط 6 لترات لقطع مسافة 100 كم، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

أبعاد هيونداي توسان الجديدة 2022.

تأتي السيارة بأبعاد 4500 ملم طول، 1865 ملم عرض، 1651 ملم ارتفاع، 2680 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 503 لترات.

التجهيزات ووسائل الأمان

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، حساسات أمامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، النظام الذكي لركن السيارة، جنوط رياضية قياس 17 و18 و19 بوصة».