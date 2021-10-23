يبحث كثير من المواطنين على موقع البحث العالمي «جوجل» عن خطوات التقديم على لقاح كورونا في مصر، وذلك عقب إعلان مجلس الوزارء رسميا العمل على منع دخول أي موظف لممارسة عمله داخل المنشآت الحكومية دون الحصول على جرعة من لقاح كورونا على الأقل أو إجراء مسحة كل ثلاثة أيام توضح عدم إصابته بفيروس كورونا، بجانب عدم دخول المواطنين لقضاء مصالحهم داخل المنشآت الحكومية دون الحصول على اللقاح ويطبق ذلك القرار خلال الشهر المقبل.

وتكشف «الوطن» خطوات التقديم على لقاح كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، عن خطوات التقدم للحصول على لقاح كورونا في مصر، وذلك لتوضيح كافة الخطوات للمواطنين من أجل كتابة البيانات بصورة سلسلة على المواطنين والحصول على كود طلب التسجيل وطلب اللقاح والانتظار للحصول على موعد تلقى لقاح كورونا.

خطوات التقديم على لقاح كورونا في مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

- تحديد الفئة التي ينتمي إليها من يريد الحصول على لقاح كورونا، من بين 4 اختيارات وهم «العاملين في القطاع الطبي، والتطعيم بغرض السفر، وأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الفئات العمرية، وأخيرا فئات أخرى».

- تسجيل كافة البيانات المطلوبة على الموقع ومنها الاسم رباعيا، مع الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وينبغي استكمال كتابة جميع البيانات حتى يجرى الانتقال إلى الخطوة التالية.

التأكد من هوية من قام بالتسجيل من خلال رسالة نصية

- التأكد من هوية من قام بالتسجيل من خلال إرسال 4 أرقام على رقم هاتفه الشخصي الذي سجل من خلال للحصول على لقاح كورونا.

- يجب كتابة البيانات المطلوبة، والتي منها التاريخ الميلاد، مع اختيار مكان الذي يريد الحصول من خلاله على التطعيم، والمحافظة.

- تتم الموافقة على مختلف الشروط الخاصة بتلقي لقاح كورونا.

- ترسل وزارة الصحة والسكان رسالة إلى الشخص الذي يرغب في تلقي لقاح كورونا، تتضمن الرسالة مدون بها رقم طلب التسجيل.