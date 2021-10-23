هل لقاح كورونا يمنع الحمل؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور خالد سطوحي، أستاذ أمراض نساء وتوليد بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، واستشاري طب الجنين وجراحة المناظير وزمالة جراحة المناظير، إنه ليست هناك أدلة واضحة حول أعراض لقاح كورونا طويلة المدى، مجيبا عن تساؤل السيدات حول «هل لقاح كورونا يمنع الحمل؟» أن الدراسات والتجارب التي أجريت في الجامعات الدولية والأبحاث التي تم نشرها خلال الفترة الأخيرة من الشركات المصنعة للقاح لا تشير إلى وجود تأثير لقاح كورونا ولا يسبب أي تأثير على السيدات في منع الحمل.

وتجيب «الوطن» عن سؤال هل لقاح كورونا يمنع الحمل؟

وأضاف سطوحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيدات الراغبات في الحصول على لقاح كورونا والراغبات في الحمل مباشرة بعد الزواج أو الحمل بالفعل في الشهور الأولى لابد من استشارة الطبيب المختص أولا قبل التطعيم، كذلك لابد أن توقع إقرارا بعدم تحمل الجهة المنوطة بالتطعيم مسؤوليتها عند حدوث أي أعراض بعيدة المدى في حالة وجود أي دراسات أو أبحاث يمكن أن تضيف أعراض أخرى على حالة الجنين، وكذلك حالة السيدة الحامل.

غير مستحب للسيدات الراغبات في الحمل أو الحوامل في الشهور الأولى من الحمل أخذ اللقاح

وتابع سطوحي، أنه غير مستحب حاليا للسيدات الراغبات في الحمل أو الحوامل في الشهور الأولى من الحمل أخذ اللقاح حتى تثبت الدراسات والأبحاث عن مأمونية اللقاحات بصورة كاملة، وفي حالة عدم أخذ اللقاحات يجب عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسيل اليدين بالماء والصابون بصورة دائمة ولابد من وجود تباعد اجتماعي وجسدي بين الأشخاص.

اللقاح آمن على الأم المرضعة وطفلها

وعن تطعيم السيدات المرضعات، أوضح سطوحي أنه لا توجد أعراض على النساء المرضعات، وخاصة في الشهور الأولى من الولادة وأن اللقاح آمن على الأم المرضعة، وكذلك الجنين، وذلك من خلال الدراسات والأبحاث التي أجريت في العديد من الشركات والجامعات حول تأثير اللقاح على الأم والجنين.