أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن رفع قيمة استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر ومعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، وموضحة أن قيمة استخراج شهادة تطعيم كورونا للسفر بغرض السياحة 1000جنيه، والشهادة للسفر لغير السياحة بـ250 جنيها، و25 دولار لغير المصريين، بالإضافة إلى قيمة استخراج شهادة الـ"باركود" للمصريين في الداخل لتكون 100 جنيه فقط.

وترصد «الوطن» قيمة استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن شهادات تطعيم لقاح كورونا لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال مكاتب الوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مبينة في تقرير رسمي لها، أن شهادة تطعيم لقاح كورونا آمنة ولا يمكن تزويرها، وأن قيمة استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا في مصر لا تعني أنها سعر اللقاح ولكن اللقاحات مجانية والشهادات هى التي يسدد لها رسوم.

خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن كيفية استخراج الشهادات الموثقة من وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين الراغبين في الحصول على استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر وذلك تسهيلا عليهم من أجل الحصول على الشهادة لأي غرض معين.

ووفرت وزارة الصحة والسكان خدمة توثيق الشهادات الخاصة بإثبات الحصول على التطعيم لتقديمها للجهات المختصة، وجاءت خطوات التوثيق كالتالي:

خطوات توثيق شهادة تطعيم لقاح كورونا

- التأكد من توقيع وختم المستشفى على الكارت، وهو مكان تلقي الحصول على اللقاح.

- لابد من الحصول على توقيع وختم الإدارة الصحية التابع لها.

- لابد من توقيع وختم سكرتير عام المحافظة التابع لها.

- لابد توقيع وتصديق وزارة الخارجية.

- الحصول على تصديق السفارة التابعة لها جهة السفر.