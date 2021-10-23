مواصفات أوبل جراند لاند 2022 وأسعارها الجديدة في السوق المصرية

يشهد سوق السيارات تغيرات عدة في أسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة، بسبب العديد من الأزمات التي تشهدها سوق السيارات العالمية، منذ انتشار وباء كورونا، وأزمة قلة إنتاج الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في نقص العديد من الموديلات خاصة في السوق المصرية.

ومن أبرز تلك الشركات، التي شهدت زيادة على أسعارها في السوق المصرية، شركة أوبل الألمانية، حيث ارتفعت أسعار سيارة أوبل جراند لاند الجديدة 2022. وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار «أوبل جراند لاند».

أسعار أوبل جراند لاند 2022

يجري تصنيع السيارة وتجميعها في ألمانيا، وتتوافر في السوق بفئيتن الفئة الأولى بسعر 520,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 550,000 جنيه.

مواصفات أوبل جراند لاند 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي.

- ينتج قوة قدرها 163 حصان.

- يبلغ وعزم أقصى للدوران 240نيوتن/ متر.

- السيارة متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.4 ثانية.

- تستهلك متوسط 7 لتر لقطع مسافة 100 كم.

- تتوافر السيارة الجديدة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء مانيوال، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية.