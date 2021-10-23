أنجلينا جولي تدعم صديقها JR بصورة من أمام أهرامات الجيزة

دعمت أنجلينا جولي، اليوم، صديقها الفنان العالمي جيه أر «JR»، المشارك بأحد المعارض الفنية، والمقام في أهرامات الجيزة، تحت عنوان «الأبد هو الآن»، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل.

أنجلينا جولي تنشر صورة من معرض بأهرامات الجيزة

ونشرت أنجلينا جولي صورة لشعار المعرض الفني، والمتضمن أهرامات الجيزة، عبر حسابها على «إنستجرام»، مشيرة إلى حساب صديقها الفنان العالمي JR، وعلقت عليها: «أحببت هذه التي أرسلها صديقي JR للتو من مصر».

يشار إلى أن الفنان JR،‏ ولد باريس عام 1983م، وهو مخرج أفلام، ومصور، وفنان معاصر، وفنان جرافيتي فرنسي.

ونشر الفنان العالمي، عبر صفحاته على السوشيال ميديا، مجموعة من الصور والفيديوهات له من مصر، وبالتحديد من أمام أهرامات الجيزة، وعبر عن سعادته بالتواجد في مصر، وعلق على فيديو: «مستمتع جدا تحياتي من الجيزة، كنت محظوظًا بما يكفي لدعوتي للمشاركة في حدث بموقع أهرامات الجيزة كفنان معاصر في موقع أثري بدمج الرموز القديمة والجديدة».

وأضاف تعليق آخر على صورة من أمام الأهرامات: «تحية من الجيزة، اللعب بفكرة وجود بطاقة بريدية أمام هرم خفرع الذي يعود تاريخه إلى 2570 قبل الميلاد».

معرض الأبد هو الآن

يذكر أن المعرض الدولي «الأبد هو الآن»، تنظمه مؤسسة أرت دي ايجيبت، ويقام في محيط أهرامات الجيزة، ويشارك في المعرض نحو 10 فنانين من أبرز الفنانين المعاصرين العالميين من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر، والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.