سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-10-2021 في مصر

خلال الساعات الأخيرة زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر الجاري، من قبل المستثمرين أو المواطنين المهتمين بمعرفة أسعار العملات العربية أو الأجنبية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث من البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، وفقًا للمواقع الرسمية لتلك المؤسسات المصرفية، وذلك في التقرير التالي..

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، نحو 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجَّل في المصرف المتحد عند 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في المصرف المتحد، 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.