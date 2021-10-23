الشيخ رمضان عبد المعز: السحر علم يؤدي إلى الكفر وهو «مصيبة سودة»

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن استقامة اللسان وحفظه أمر قرآني، لافتًا إلى أن اللسان المتروك للشتم والنميمة والغيبة والخوض في الأعراض، يحتاج إلى جهاد كبير، «سيدنا النبي محمد صلّ الله عليه وسلم قال من ضمن بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، يقصد الفرج، أضمن له الجنة».

الإنسان مراقب 24 ساعة من ملكين يكتبان ما يفعل

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن إمساك اللسان أمر واجب، «الإنسان مراقب 24 ساعة من ملكين يكتبون ما نفعل، فيجب علينا مسك اللسان، حتى نفلح وندخل الجنة، ومجرد ما حد يتكلم كلام باطل تقوم وتسيبه، حرام تقعد في جلسة فيها غيبة أو نميمة أو كذب».

السحر علم يؤدي إلى الكفر

من ناحية أخرى، أوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن السحر علم يؤدي إلى الكفر، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ».

السحر ده مصيبة سوداء.. كفر

وتابع: «السحر ده مصيبة سوداء ده كفر، ومش أمر خارق للعادة، والساحر لا ينفع نفسه»، موضحًا أن السحر كفر، والنبي محمد صلّ الله عليه وسلم، حذرنا منه، لأنه من السبع الموبقات، وهي الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، والربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات.