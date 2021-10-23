«البيئة» تكشف حقيقة تأثر مصر بالغازات السامة لبركان لابالما: اطمئنوا

نفى الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، ما يتردد بشأن وجود أثار لغازات سامة لبركان لا بالما الإسباني على دول البحر المتوسط ومن بينهم مصر، وذلك بعد انفجار البركان في الثانية والربع من ظهر اليوم.

البيئة تطمئن المواطنين بشأن بركان لابالما

وطمأن رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة المواطنين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدًا عدم تأثر مصر بالغازات السامة الناتجة عن انفجار البركان الإسباني، رغم أن البراكين تعد مصدرًا من المصادر الطبيعية لتلوث الهواء والتأثير على جودته.

وأرجع رئيس قطاع نوعية الهواء عدم تأثر مصر بهذه الغازات السامة الناتجة عن البركان الإسباني، إلى عدة أسباب، أولها المسافة البينية بين مصر ومصدر البركان في إسبانيا، والتي تتجاوز 4500 كيلو متر، وبالتالي الغازات يحدث لها تشتت وتوزيع قبل مجيئها إلى مصر.

الملوثات الناتجة عن البركان ستكون في الطبقة العليا من الجو

وتابع: «السبب الثاني أن الملوثات الناتجة عن البركان تنبعت بشكل أفقي ورأسي، وبالتالي في حال وصول تلك الانبعاثات فأنها ستكون في الطبقة العليا من الجو وليس الطبقة الملاصقة لسطح الأرض التي يتأثر بها الإنسان والكائنات الحية بشكل مباشر».

ولفت إلى أنه رغم توقعاتنا وفقاً للأسباب التي ذكرها عن عدم تأثر مصر بالغازات السامة الصادرة عن البركان الإسباني، فأن وزارة البيئة من خلال محطات رصد الهواء التي تمتلكها والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بداية من الإسكندرية وحتى أسوان، ترصد جودة الهواء وأي تأثيرات قد تؤثر عليه أولاً بأول.

البيئة: الدول الأقرب للبركان هي الأكثر تأثيرا

وحول إمكانية تأثر دول المغرب العربي باعتبارها الأقرب إلى المملكة الإسبانية، أكد «مراد» أن عملية التأثير يجب أن تخصع لعدة معايير منها المسافة بين هذه الدول ومصدر البركان وكذلك الظروف الجوية المحيطة هل تساعد على ذلك أم لا، ويجب توفير مجموعة من المعلومات للإجابة عن هذا السؤال، ولكن وهذا لا ينفي أن الدول المجاورة هي الدول الأكثر تضررا وتأثراً من الغازات المنبعثة من البركان.