البحوث الفلكية: الشهب غير ضارة.. والغيطان والجبال أماكن مميزة لمشاهدتها

علق الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الظواهر الفلكية التي تظهر في سماء مصر في الوقت الحالي، قائلاً: «لا يوجد أي خوف أو قلق من الظواهر الفلكية»، موضحا أن أفضل المناطق لرؤية هذه الظواهر الأماكن المفتوحة مثل الغيطان والسواحل والجبال.

وأضاف «تادرس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الظواهر التي تحدث في السماء الآن هي ظاهرة الزخات الشهابية وهي ظاهرة طبيعية جدا ولا تأثير لها على الإنسان أو صحته أو نشاطه على الأرض.

ظاهرة الزخات الحالية تستمر حتى بعد الفجر

وتابع الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مراقبة الظواهر الفلكية يتيح للإنسان آفاق رحيبة بعيدا عن هموم الأرض، لافتا إلى أن ظاهرة الزخات الحالية تستمر حتى ما بعد الفجر.

وفي سياق متصل، أجاب الدكتور أشرف تادرس، على ما يتم تداوله بشأن ظاهرة تسمى التكوين الفضائي وهي ظهور القمر والنجوم كما تظهر في وادي الحيتان لمدة نصف ساعة، مؤكداً أن هذا الكلام غير فكل الظواهر الفلكية التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة تحدث ليلاً باستثناء كسوف الشمس الذي يحدث نهارا.

وأوضح أن صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء وكذلك البعد عن ضوء المدينة هي من أهم الشروط التي يجب توافرها لمشاهدة الظواهر الفلكية بوضوح.

شهب الجباريات عددها 20 في الساعة عند الذروة

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف عن تفاصيل شهب الجباريات التي تظهر حاليا، وهي من الزخات المتوسطة، ويصل عددها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب.