البحوث الفلكية: تأثيرات بركان لا بالما على مصر «في الحدود الآمنة»

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن تأثيرات بركاني «لا بالما» و«ايتنا» على مصر خلال شهر أكتوبر ضعيفة للغاية وبتركيزات محدودة وفي الحدود الآمنة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم إثارة الذعر.

تأثيرات ثورة بركان لا بالما بجزر الكناري

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه في إطار ما ينتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية حول تأثيرات ثورة بركان «لا بالما» بجزر الكناري، وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكبريت، وبناءً على نماذج انتشار الانبعاثات من بركان «لا بالما»، الذي نشط منذ 19 سبتمبر الماضي وكذلك بركان «ايتنا» بجنوب إيطاليا الذي نشط مؤخرا في صباح يوم 21 أكتوبر الجاري، باستخدام أقصى انبعاث ممكن من بركاني «لا بالما» و«اتنا»، تبين أن تأثير تلك البراكين خلال شهر أكتوبر على الأراضي المصرية ضعيف للغاية وبتركيزات صغيرة، وفي الحدود الآمنة.

في أسوء السيناريوهات لا يوجد أي خطر يهدد الصحة العامة

وأضاف «القاضي» في بيان عاجل له، أنه وفقا لأسوء سيناريو، في حالة سقوط الأمطار، فإن أكبر التركيزات لن تزيد على 0.0010 جزء من ثاني أكسيد الكبريت لكل مليون جزء هواء، وهو أقل بألف مرة من الحدود التي تمثل خطر على الصحة العامة، مؤكدا: «ندعو وسائل الإعلام لتحري الدقة وعدم إثارة الذعر، والمعهد سيواصل متابعة الانبعاثات والتنبؤ بتأثيراتها خلال الفترة المقبلة، ويقوم بتحديث تلك البيانات على صفحة المعهد الرسمية».