أكاديمية السادات: تنظيم الرحلات للمشروعات القومية يزيد ولاء الطلاب لوطنهم

قال الدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم، إنه لابد من وجود رحلات إلى المشروعات القومية الكبيرة، والتي تحدث على أرض الواقع؛ ما ينمي عند الطالب الإحساس بالفخر والولاء للوطن.

إضافة كليتين لأكاديمية السادات

وأضاف «عبد العظيم»، خلال حواره في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلاميين رمضان حبيب، وعزة عثمان، على شاشة «الحدث اليوم»: «تلك الرحلات للمشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمي لدى الطلاب الانتماء للدولة والفخر بما تقدمه الدولة للمواطن والشعب المصري بشكل عام»، كما أنه خلال العام الماضي، تم إضافة كليتين للأكاديمية بجانب الكلية الوحيدة بالأكاديمية وهي كلية العلوم الإدارية؛ ولكن هذا العام تم إضافة كلية اللغات والترجمة، وكلية علوم الحاسب.

وأضاف أنه قبل رئاسته للأكاديمية بقرار جمهوري صادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان عميدًا لكلية تجارة القاهرة، وكان كل اهتمامه بالطلاب والأنشطة الطلابية، منوهًا أنه متواجد في الأكاديمية منذ ثلاث أسابيع فقط، وهناك بعض الملفات المهمة التي يريد إنجازها وعلى رأسها أنشطة الطلاب.

المقابل المادي لهيئة التدريس بالأكاديمية متدني جدا

وأردف رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن المقابل المادي لهيئة التدريس بالأكاديمية متدني جدا، ما أحدث مشاكل كثيرة سواء في الفرع الرئيسي أو باقي الفروع الأخرى بالمحافظات، مشيرًا إلى أن إذا كان المقابل المادي مجزيا يعطي الفرصة لكافة الأساتذة بالجامعات الأخرى بأن يأتون انتدابا للتدريس بالأكاديمية وفروعها، ما يعمل على إعلاء الأكاديمية تعليمياً.