هشام توفيق: نستهدف ترويج 30 ألف منتج مصري خلال 6 أشهر عبر «جسور»

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تشغيل 6 فروع تجارة خارجية ضمن مشروع «جسور» في يناير المقبل، «تأخرنا بعض الشيء، وتم تأجيل الافتتاح إلى يناير المقبل، لكننا نسير في الأمور بشكل جيد»، كاشفًا عن مفاجأة جديدة لأصحاب الشركات المنتجة قائلا: «عليهم التسجيل بموقع جسور»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «وطن رقمي»، مع الإعلامي حسن عثمان، الذي يُعرض على «الحدث اليوم».

جسور يوفر خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة - مومباسا

وأضاف «توفيق»، أن مشروع جسور يوفر خدمة الشحن البحري لميناء «العين السخنة - مومباسا»، ويقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين الوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، إضافة للتخزين والتأمين والتمويل والتحصيل وإتاحة البيع بالتقسيط، «كان من المقرر افتتاح أول ستة فروع خارجية في سبتمبر الماضي، لكن تأخرت هذه الخطوة».

نستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج «جسور» خلال 6 شهور

وأوضح الدكتور هشام توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج «جسور» خلال 6 شهور، بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج، خاصة أن الوزارة أطلقت منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج «جسور» الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير، إذ أن وزارة قطاع الأعمال قبل أشهر أطلقت مشروع «جسور» الذي سيصل بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا.

وتابع: «يوجد فرعان في شرق إفريقيا سيتم افتتاحهما من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ وقعت الوزارة بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات».-