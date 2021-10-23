«الإحصاء»: الخلع يستحوذ على نصيب الأسد من حالات الطلاق النهائي في 2020

كشف تقرير إحصائي، صادر حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، حيث بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع.

«الوطن » يستعرض في النقاط التالية، أهم نتائج التقرير الإحصائي عن حالات الطلاق بأنواعه في 2020:

222.3 ألف حالة طلاق في 2020

- إجمالي حالات الطلاق 222 ألفا و36 حالة طلاق، مقابل 237 ألفا و748 حالة في 2019.

- 8086 حكم طلاق نهائي.

- 7065 عدد حالات الخلع بنسبة 87.4٪ من إجمالي أحكام الطلاق النهائي.

- 3 أحكام طلاق بسبب تغيب الزوج أكثر من المدة المسموح بها قانونا، بنسبة 0.04% من إجمالي حالات الطلاق النهائي.

- 116 ألفا و845 إشهاد طلاق في الحضر، تمثل 54.6٪ من جملة الإشهادات.

- 97 ألفا و105 إشهادات طلاق في الريف تمثل 45.4٪ من جملة الإشهادات.

1362 حالة طلاق للأزواج فوق الـ65 خلال 2020

- وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية «من 30 إلى أقل من 35 سنة» وبلغ عدد الإشهادات بها 43 ألفا و739 إشهادا، بنسبة 20,4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية «من 18 إلى أقل من 20 سنة»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهادا بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات.

- سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية «من 30 إلى أقل من 35 سنة»، وبلغ عدد الإشهادات بها 38 ألفا و865 إشهادا بنسبة 18.2٪.

- سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد الإشهادات بها ألفا و362 إشهادا بنسبة 0,6٪ من جملة الإشهادات.

- سجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77 ألفا و766.

- سجلت أقل نسبة طلاق بين الذكور الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257.

- سجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث الحاصلات على شهادة متوسطة، وبلغت 71 ألفا و145 حالة.

- سجلت أقل نسبة طلاق بين الإناث الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ 180 إشهاد طلاق.