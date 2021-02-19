برنامج «مودة»: 38% من حالات الطلاق تمت في أول 3 أعوام زواج

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير برنامج مودة، إن بداية إطلاق المشروع كان لتدعيم الشباب المقبل على الزواج في المرحلة العمرية ما بين 18 لـ25 عام بكل المهارات والإمكانات الممكنه لبناء أسرة قوية ومتماسكة، والابتعاد عن ما يؤدي إلى الطلاق.

استهداف الشباب تحديدا كان بعد ملامسة الكثير من المؤشرات المقلقة

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة لها عبر «سكاي بي» ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبدالكريم وحسام الدين حسين، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن استهداف الشباب تحديدا كان بعد ملامسة الكثير من المؤشرات المقلقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيال حالات الطلاق التي تحدث في تلك الفئة تحديدا.

نسبة الطلاق 15% في حالات الزواج خلال العام الأول

وأوضحت أن الجهاز قد أظهر في إحدى إحصائياته بأن 38% من حالات الطلاق المسجلة تمت في خلال أول 3 أعوام من عمر الزيجة، وهي إحصائات تعود لعام 2018، أما وبالنسبة لحالات الزواج في بداية العام الأول من الزيجة فوصلت نسبة الطلاق فيها لـ15%.

وأكدت أنه ومع التطبيق على الأرض، خاصة خلال فترة فيروس كورونا، انضم الكثير من المخطوبين الجدد للمبادرة وأشادوا بها وطالبوا بتعميمها، حتى تم اتخاذ قرار في سبتمبر الماضي بتوسيع رقعة ما تستهدفهم المبادرة وتدشين تدريبات متخصصه للمخطوبين والمتزوجين حديثا.

وأشارت إلى أن التدريبات تكون بشكل أكثر تخصص عبر الاستعانة بالمتخصصين في مختلف المجالات الإنجابية والأسرية وعلماء في الدين لتوعيه المتزوجين حديثا ومدهم بالخبرات الازمة لاستكمال حياتهم: «كل تدريباتنا قائمة على محتوى علمي تم وضعه واعتماده من المجلس الأعلي للجامعات».