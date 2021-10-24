أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-10-2021 في مصر

انخفضت أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض اليوم بشكل طفيف، خاصة بعد تدخل الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع الأسعار التي شهدته خلال الفترة الماضية بسبب استغلال بعض التجار، وبحسب تصريحات خاصة للدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، فقد انخفض سعر كرتونة البيض ما بين 2 إلى 2.5 جنيه لكرتونة البيض.

تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري، بـ الأسواق المصرية وفق شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، في السطور التالية.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال «عبدالعزيز» إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة يتراوح اليوم بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وانخفض سعر كرتونة البيض بسعر يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 جنيه من المزرعة، ليصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزرعة إلى سعر ما بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

وتوقع عبد العزيز انخفاض جديد في سعر الكرتونة خلال الأسبوع القادم، متوقعًا أن يصل سعرها في نهاية شهر أكتوبر، حوالي 40 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع، اليوم، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وبلغ سعر الجوز من الحمام للمستهلك، نحو 60 جنيهًا، مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار البط اليوم

كما تراوح سعر البط اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 45 و46 جنيهًا، كما تراوح سعر البط البكيني الأبيض بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر الجوز من السمان حسبل حجمه، فيصل مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم في المزرعة بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 إلى 55 جنيهًا.