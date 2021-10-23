سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

يبحث كثير من أولياء الأمور عن سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم، باعتباره واحدا من أهم الأطعمة الرئيسية على مائدة الإفطار للطلاب والأطفال، خاصة بعد حالة التذبذب التي شهدها سعر طبق البيض خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة الإقبال واستغلال بعض التجار.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، في مجال الأسعار، سعر كرتونة البيض في الاسواق اليوم ، وفق جولة على عدد من الأسواق في القاهرة، والاطلاع على المواقع الإلكترونية لكبرى المحال والمولات التجارية، التي تعرض قوائم أسعار السلع الغذائية عبر البوابة الرسمية الخاصة بها، لمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم.

سعر كرتونة البيض في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى

وبحسب المواقع التجارية، فقد تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر «نمرة 1» المكون من 30 بيضة، ما بين 52 إلى 75 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض «نمرة 1» ما بين 49 و74 جنيهًا، وذلك في المحلات والمولات التجارية.

سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية

وفي الأسواق المحلية، فقد وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 47 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك ما بين 48 و50 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض البلدي وصلت إلى سعر 55 جنيهًا، فيما طرحت وزارة الزراعة طبق البيض بسعر 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم ما بين 45 و55 جنيهًا، وبحسب تصريحات سابقة، لوزير الزراعة الدكتور السيد القصير، فإن الحكومة تسعى لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، حتى يتمكنوا من التصدير، وذلك من خلال دعم تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم.

وبحسب الغرف التجارية للثروة الداجنة، فإن إنتاج مصر من البيض يصل لنحو 13 مليار بيضة سنويا، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية.