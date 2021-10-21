أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-10-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الدواجن بشكل يومي، ويبحثون عن سعر مشتقاتها المختلفة لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات، إذ يفضلها الكثيرين مقارنة باللحوم الحمراء.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم، استقرارًا في جميع مشتقاتها، بسبب توافر المعروض، وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، بالأسواق المصرية وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزرعة إلى سعر 46.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 48.5 جنيه في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 55 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وقال عبد العزيز السيد، إن سعر الكتكوت في المزارع، اليوم، تراوح ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، كل وفق حجمه، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر البط اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 45 و46 جنيهًا، أما البط البكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وسجل سعر الجوز من الحمام للمستهلك، نحو 60 جنيهًا، مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم في المزرعة بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 إلى 55 جنيهًا.