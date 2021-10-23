فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية غدا.. و3 مرشحين محتملين

أعلنت قناة «العربية»، اليوم السبت، أن مفوضية الانتخابات الليبية ستعلن غدا الأحد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأحال البرلمان الليبي، اليوم، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسميا كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين.

البرلمان الليبي أحال قوانين الانتخابات إلى المفوضية العليا

وتجرى المفوضية العليا للانتخابات، إعداد التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، وهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

ومن المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية، التي تجرى في 24 ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافسا شديدا بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا المقبل.

3 شخصيات أبدت رغبتها في الترشح للرئاسة

وأبدت عدة شخصيات بارزة رغبتها في الترشح للرئاسة، أهمها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، من شرق البلاد، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، من غرب ليبيا، فيما لا تزال مشاركة مرشح النظام السابق، سيف الإسلام القذافي، غير مؤكدة، ومن المتوقع ترشح عشرات الساسة الطامحين للوصول إلى سدة الحكم في ليبيا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إنجاز خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة.

خطة وزارة الداخلية الليبية لتأمين الانتخابات

وتعتمد الخطة على استحداث غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية الفرعية، وستوزع الداخلية 10 عناصر شرطية، بينها عنصر نسائي، على محيط كل مركز اقتراع، بحيث تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع وجود قوة أمنية مركزية للدعم، في حالات تعرض مراكز الاقتراع لتهديد أمني.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية، أنها بصدد التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتوفير طائرات مروحية لنقل صناديق الاقتراع في المناطق التي تبعد عن المركز الرئيس للدائرة الانتخابية، مع حظر تداول الأسلحة داخل أو في محيط مراكز الاقتراع، والتنسيق مع المخابرات العامة في عملية دخول المراقبين الأجانب المتوقّع توافدهم على ليبيا بالتزامن مع الانتخابات.