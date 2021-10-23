تفاصيل فوز طالب إعدادي بمسابقة ناسا لـ«تحدي التغير المناخي».. فيديو

استضافت الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، اليوم السبت، عبد الله حلمي، الطالب بالصف الأول الإعدادي، ليكشف عن تفاصيل فوزه بمسابقة ناسا لـ«تحدي التغير المناخي».

بدأت بحثي في يوليو تحت عنوان «تقنية الهواء من الملوثات»

وقال حلمي، إنه في مدرسة الدكتور يحيى المشد، وأجرى بحثا عن الاحتباس الحراري، منوها أنه كان قد أجراه قبل بدء المسابقة، حيث بدأه في شهر يوليو الماضي، مؤكدا أنه استغل فترة انتشار جائحة كورونا، لينتهي من البحث الخاص به تحت عنوان «تقنية الهواء من الملوثات»، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

حصلت على جائزة أفضل حل في مسابقة ناسا

ولفت عبد الله: «ربنا أكرمني ودخلت مسابقة ناسا، وحصلت على جائزة أفضل حل في التحدي، وكانت بدايتي في إجازة الصف الخامس الابتدائي بعمل بحث عن (covid – 19) بسبب عدد الوفيات المتزايدة في العالم، ولم تكن النتائج مرضية، لأن إمكانياتي كانت محدودة، فبدأت العمل على نفسي ودرست الرياضيات والكيمياء في المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية، من خلال بنك المعرفة المصري والقنوات التعليمية».

الحرائق كانت الدافع وراء بحث تقليل الاحتباس الحراري

وواصل: «بدأت عمل بحث آخر عن covid – 19 وعندما شاهدت حرائق الغابات في العالم، ودرجات الحرارة المرتفعة التي سببت بعض الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فبدأت العمل على مشروع بحثي لتقليل الاحتباس الحراري، بأخذ الملوثات الصناعية وتحويلها إلى مواد مفيدة، مما يقلل الاحتباس الحراري ويدر بعائد على الدولة، وأرجو من المسؤولين أن يتم الموافقة على منحي منحة للجامعة لإجراء الأبحاث المعملية الخاصة بالبحث».