جامعة المنصورة تعلن تفاصيل مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، عن مسابقة التطبيقات الفضاء لوكالة ناسا بمدينة المنصورة، بنسختها الأولى، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد أنور العدل منسق عام الأنشطة بالجامعة والمشرف العام لإدارة الطلاب الوافدين، وإبراهيم فهمي مدير رعاية الطلاب، ورضا إسماعيل مديرة النشاط العلمي والتكنولوجي، والمهندس عمر ونيس مدير المسابقة بالمنصورة، وبالاشتراك مع كل من مراكز التطوير المهني ومركز الإبداع العلمي والتكنولوجي واتحاد طلاب الجامعة.

تفاصيل مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء

هي مسابقة دولية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «NASA»، بالشراكة مع أكثر من 9 وكالات فضاء على مستوى العالم، تنظم في أكثر من دولة منهم مصر، وعلى مستوى المدن، منها مدينة المنصورة، حيث يتم عرض مجموعة مشكلات يواجهها العالم في أكثر من مجال على شكل 6 أقسام رئيسية، وبداخل كل قسم مجموعة تحديات ومشاكل يتوجب على المتسابق الوصول لفكرة حلها.

وتعرض المسابقة 28 تحديا أو مشكلة، يقوم بشرح حلها جيدا، وتقام المسابقة يومي 2 و3 أكتوبر هذا العام، وستكون أون لاين بالكامل، ولكن يمكن للمشاركين الالتقاء في أي مكان، ويشارك بها عدد من الفرق المتنافسة على عدد من الجوائز المحلية لدى شركاء المسابقة وعلى المستوى العالمي، ولتمثيل مصر بالخارج والسفر لـ ناسا وقضاء فترة معايشة هناك، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية أخرى.

الموقع الرسمي للمسابقة: https://www.spaceappschallenge.org/

كيف تسجل الان لتتأهل للمسابقة

في 5 خطوات فقط وبكل سهولة يمكنك التسجيل في مسابقة ناسا:

1- سجل (register) وإنشاء حساب على الموقع الرئيسي للمسابقة أنت وفريقك (كل فرد على حدة)، ولا تنسى اختيار المكان «Mansoura».

https://2021.spaceappschallenge.org/.https://adminlive.elwatannews.com/mansoura-el.https://adminlive.elwatannews.com/

2- اختر التحدي المناسب لك ولفريقك.

يمكنك الاطلاع على التحديات بالتفصيل من هنا:

https://2021.spaceappschallenge.org/challenges

وباللغة العربية: https://bit.ly/2Zyg0BU

لا تقلق ربما لا تدري ماذا تختار أو تواجهك صعوبة في فهم التحديات في البداية، وهذا طبيعي للغاية، ولكن ثق تمامًا عند قراءتك للتحديات قراءة سريعة وإحساسك بقرب أحد التحديات لمجال أو هواية تناسب مهاراتك أو قدراتك.. فسيكون هو التحدي المطلوب!

3- جمع فريقك من 2-6 أفراد (أنت منهم)، وكلًا منهم ينشأ حساب خاص به كما فعلت بالخطوة الأولى.

4- اشرح فكرتك في 300 كلمة أو صور فيديو باللغة والطريقة المناسبة لك من 30 ثانية لـ 3 دقائق (ارفع الفيديو على منصة جوجل درايف أو يوتيوب) تعرفنا فيها على حلك للتحدي وأرسلها مع بيانات فريقك عبر الفورم الآتي:

https://forms.gle/J7Vgnseh1cMZHs1M9

5- انتظر إيميل القبول لقائد الفريق

آخر موعد للتقديم يوم 30 - 9 - 2021 الساعة 11:59 مساءً.