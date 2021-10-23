الفيروسات الكبدية: لقاح كورونا عن طريق الأنف يصدر خلال 3 أو 4 شهور

قال الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن الله وفّق البلاد في علاج فيروس سي، إذ أن مبادرة 100 مليون صحة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة كورونا بنحو عام.

وأضاف: «حتى يتم وقف التحورات، فإننا ننتظر تصنيع لقاح عن طريق الأنف، وهو الآن في مرحلة الأبحاث، ومن المتوقع أن يكون فعالا خلال 3 أو 4 شهور لأن اللقاحات عن طريق الأنف تجعل الأجسام المضادة تركز على الجهاز التنفسي العلوي، وبالتالي فإنها تقاوم انتشار الفيروس في بقية الأجسام».

خبرة كبيرة من مبادرة 100 مليون صحة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر قناة «الحياة»: «مصر اكتسبت خبرة كبيرة من هذه المبادرة، وهو ما كان مفيدا في التصدي لجائحة كورونا، وتخلصت مصر من وصمة فيروس سي وأصبح ينظر إليها على أنها من الرواد في مجال مكافحة ومواجهة المرض».

وعن جائحة كورونا، أكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن هناك وسيلتين لمواجهة المرض، هما التلقيح والالتزام بالإجراءات الاحترازية في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن التطعيمات تقي من المضاعفات الخطيرة للإصابات، وبالتالي فإن الإصابات حال حدوثها تكون خفيفة: «في منتصف 2022 ستتناقص حدة أزمة كورونا، والمنظومة الطبية والصحية على مستوى العالم ستكون قد اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل معها».