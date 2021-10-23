الأطفال ضحايا جريمتي قتل في الجيزة خلال 24 ساعة: تعذيب وطعن

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت محافظة الجيزة واقعتي قتل راح ضحيتها طفل باستخدام «سيخ» على يد جزار في منطقة الهرم، وطفلة على يد والدها بمنطقة أطفيح، وتم ضبط المتهمين في الواقعتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضرب مبرح

أمسك الأب ابنته الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها 14 عامًا، وظل يعتدي عليها بالضرب المبرح بيديه دون توقف، ولم يتوقف الأمرعند ذلك، فقام بتقييدها بالحبال دون أن يرحم توسلاتها واستغاثاتها، فجسدها الضعيف لم يتحمل تلك الضربات المبرحة، ففقدت الوعي، اقترب منها فاكتشف أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، خرج من المنزل وطلب من الجيران أن يخبروا والدتها حتى تحضر للاطمئنان على طفلتها.

قلق أم وصدمة موت

بعد دقائق معدودة، وبلهفة ممزوجة بالقلق والتوتر حضرت الأم، ودخلت المنزل لتكتشف أن طفلتها قد غادرت الحياة، أبلغت الأم ضباط المباحث الذين حضروا إلى مكان الواقعة، وتم ضبط والد الطفلة بعد هروبه.

الأب يعترف: بنتي بتسرق الجيران

«جاتلي منها شكاوى كتير من الجيران، بيقولولي أنها بتسرقهم»، بتلك الكلمات برر والد طفلة أطفيح جريمته أمام ضباط المباحث، موضحًا أنه كثيرًا ما عنَّفها لتتوقف عن سرقة الجيران، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

سيخ حديدي

وفى منطقة الهرم، كانت جريمة أخرى راح ضحيتها طفل صغير، فأثناء دخول طفل صغير إلى مطعم كبابجي بالقرب من منزلهم، تصادف ذلك نشوب مشاجرة بين عاملين داخل مطعم كبابجي، وأثناء احتدام الخلاف بين الكبابجي وبين أحد الأشخاص، أصاب الطفل المدعو بلال بضربة من السيخ الحديدي استقرت في صدر الطفل الصغير وأودت بحياته بطريق الخطأ.

بلاغ بالواقعة

سقط الطفل أرضا مصابًا بضربة في الصدر، حملوه وتوجهوا به إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ رجال المباحث، وضبط طرفي المشاجرة، بعدما تبين إصابة الطفلة بضربة من سيخ حديدي في صدره بطريق الخطأ، وتم نقل المجني عليه إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.