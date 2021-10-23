القصة الكاملة لمقتل صبي جزار على يد كبابجي.. أنهى حياته بـ«سيخ الكفتة»

«سيخ حديد» كان قادرًا على إنهاء حياة طفل بعد أن استقر في صدره، عقب مشاجرة دارت بينه وبين عامل في مطعم كبابجي في منطقة الهرم، بعد دخول الطفل المجني الذي يعمل «صبي جزار» لطلب طعام، فتحول حديثهما لشجار انتهى بإصابته بطعنة في صدره بواسطة سيخ حديد عن طريق الخطأ.

نقل الطفل للقصر العيني

على الفور تم نقل الطفل «بلال» المجني عليه، إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج اللازم في محاولة لإسعافه بعد أن سالت دمائه داخل المحل، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه بعد دقائق من إصابته، فيما قام الأهالي بمنع الجاني من الهرب بعد ارتكاب جريمته حتى حضرت قوات الأمن وألقت القبض عليه.

القبض على المتهم

وتعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الهرم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط طفل داخل مطعم كبابجي بالهرم متأثرًا بإصابته بطعن في صدره، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم إلقاء القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما طالبت المباحث بالتحريات حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيخ حديد ينهي حياة صبي جزار

وذكرت التحريات الأولية، أن المشاجرة وقعت بين عامل بمطعم كبابجي يدعى «شعبان.ج»، والطفل «بلال»، وتعالت أصواتهما بعد أن كان الحوار في البداية مزاحًا، وفي تلك اللحظة قام المتهم بتسديد سيخ حديد في صدر الصغير المجني عليه عن طريق الخطأ، ولقي الطفل مصرعه قبل وصوله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وذكرت التحريات أن الطفل المجني عليه، يعمل «صبي جزار»، في محل مجاور للكبابجي، يأتي يوميًا من مسقط رأسه في منطقة كفر طهرمس التابع لمحافظة الجيزة، وفي تلك اللحظة كان متوجهًا نحو المطعم لطلب وجبة لتناولها لكنه حصل على طعنة نافذة في صدره أودت بحياته.

تشريح جثمان الطفل

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.