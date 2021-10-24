دينا الشربيني تنافس عمرو دياب في حفل زفاف بزغروطة وأغنية

تصدر الثنائي عمرو دياب ودينا الشربينى، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول رواد المواقع فيديو لهما في أحد حفلات الزفاف، حيث يلتقيان وجها لوجه للمرة الأولى منذ فترة.

دينا الشربيني تنافس عمرو دياب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو آخر للفنانة دينا الشربينى وهى تشارك بالغناء في حفل الزفاف، حيث قدمت أغنيتها الجديدة «فلتت مني»، والتى تشارك فيها مع الفنان حسن أبو الروس.

وتفاعل الحضور مع الأغنية التى قدمتها «الشربينى»، بشكل كبير، وليس هذا فقط، ولكنها حرصت على تقديم «زغروطة» خاصة للعروسان.

الفيديو تسبب فى حالة كبيرة من التفاعل من قبل الجمهور، وعلقوا عليه تعليقات ساخرة، حيث قال أحد مروجيه «دينا هتنافس عمرو فى الحفلات الفترة الجاية».

مسلسل قصر النيل

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني، شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «قصر النيل»، والذي شاركت فى بطولته بجانب صبرى فواز وريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله وعمر السعيد ونبيل عيسي وناردين فرج وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك واخراج خالد مرعى.

أما الفنان عمرو دياب فكان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «بيبتدى من الزيرو»، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدى وميكس وماستر أمير محروس.

وكان قد احتفل عمرو دياب منذ عدة أيام بعيد ميلاده الـ 60، وحرص عدد كبير من أصدقائه ومن عملوا معه على تهنئته.