مشاهد من حفل عمرو دياب في الأردن.. ارتدى «تي شيرت» بصورته

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما في مدينة العقبة الأردنية، مساء أمس، وقدم خلال الحفل الذي رفع شعار «كامل العدد»، مجموعة من أشهر أعماله الغنائية منها «أنا مهما كبرت صغير» و«يا أجمل عيون» و«شوقنا»، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد «عيشيني»، التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة.

ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه الفنان عمرو دياب بعد ما أتم عامه الـ 60، في 11 أكتوبر الجاري، وتضمن عددًا من المشاهد التي تصدر بسببها اسم الهضبة «تريند» منصات التواصل الاجتماعي.

وخضع الفنان المصري لفحص فيروس كورونا قبل التوجه إلى الحفل، والتقط العاملون في المختبر الطبي صورة معه، وتوالت التعليقات عبر «تويتر» من الجمهور الأردني معلقين: «نورت الأردن».

وارتدى الهضبة في الحفل «تي شيرت» باللون الأسود مطبوع عليه صورته بالأبيض والأسود، وقدم أغاني ألبوم «عيشني» للمرة الأولى «لايف» أمام الجماهير ومنها «رايقة» و«أنت الحظ».

عمرو دياب يشعل حفل الأردن

غضب في الأردن بسبب حفل عمرو دياب

وبالرغم من حالة الاحتفاء التي شهدها الهضبة من الجمهور الأردني، إلا أنه سيطرت حالة من الغضب على بعض فئات الشعب بسبب القيود المفروضة على مكافحة فيروس كورونا التي تتعارض مع إقامة الحفل الذين قالوا إنه غير مبرر في ظل الوضع الوبائي، بحضور ما يقرب من 4 آلاف شخص، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر التي قال عنها البعض إن ثمن تذكرة واحدة تكفي لدفع إيجار المنزل لمدة شهرين.

وعبر الشعب الأردني عن غضبهم عبر حساباتهم على «تويتر»، خاصة مع قرار رئيس الوزراء الأردني الأخير بمنع تجمع أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطاعم، حيث قال أحد المتابعين: «بالنسبة لأمر الدفاع 46 على مايبدو أن كورونا عالسنّة، تفضل التكاثر على طاولات الجالسين، وبين المصلين في المساجد، وتنفر من تزاحم الواقفين المحتفلين والظاهر أيضاً أنها القشة التي ستكسر ظهر البعير».