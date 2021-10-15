عمرو دياب يطرح برومو «بيبتدي من الزيرو».. رابع أغنية من ألبوم «عيشني»

طرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «بيبتدي من الزيرو» من ألبومه الجديد «عيشني»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، استعدادًا لطرحها خلال الساعات القادمة.

أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد

وتعد «بيبتدي من الزيرو»، الأغنية الرابعة من ألبوم «عيشني» للفنان عمرو دياب، بعد طرح أغنيات «رايقة» و«حلو التغيير» و«أنت الحظ».

أغنية «بيبتدي من الزيرو» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي، كما أنها ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب يطرح «أنت الحظ»

وقام الهضبة منذ أيام بطرح أغنيته «أنت الحظ» والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناته على «يوتيوب»، كما تصدرت القوائم الأكثر سماعًا في السعودية والكويت والإمارات.

«أنت الحظ» كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

عيد ميلاد عمرو دياب

واحتفل عمرو دياب منذ أيام بعيد ميلاده الـ60، حيث أنه من مواليد 11 أكتوبر في مدينة بورسعيد، وفي 1982 انتقل إلى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وفي 1983 سجل أول أغنية في مشواره الفني وهي «الزمن» من كلمات هاني زكي، وموسيقى هاني شنودة.

نور عمرو دياب تتصدر التريند

وكانت نور عمرو دياب تصدرت التريند الفترة الماضية، بسبب تصريحاتها عبر بث مباشر نشرته على «انستجرام»، وقالت إنها لا زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها وهي صغيرة في العمر، و«أفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي»، كما نفت حبها لرسم التاتو مثل والدها، «لا أحب التاتو ولا أمتلك أي رسمة على جسدي، ولا أحب الغناء، لكن صوت شقيقتي جنا رائع، وأدعمها طوال الوقت».