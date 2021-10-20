الأزمة الاقتصادية تتفاقم في لبنان بعد ارتفاع أسعار الوقود عالميا

أعلنت السلطات اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، زيادة جديدة في أسعار المحروقات، بشكل كبير، لترتفع نسبة أسعار البنزين إلى 30%، ويأتي ذلك بعد أن أمن مصرف لبنان دولارات استيراد الوقود وفق سعر صرف منصة «صيرفة»، وبعد أن زادت أسعار المحروقات عالميا، بالإضافة إلى رفض منظمة «أوبك» زيادة الإنتاج من النفط، بالتزامن مع أزمة اقتصادية هائلة يعيشها المواطنون.

ومن جانبه، زار المستشار الأمريكي لأمن الطاقة العالمي آموس هوتشستاين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبحث حل الأزمة الاتصادية في لبنان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الزيارة جائت بهدف مساعدة كل من لبنان وإسرائيل على إيجاد حل متفق عليه من الجانبين بشأن الحدود البحرية المشتركة.

ارتفاع أسعار بيع المحروقات

ووفق موقع قناة «روسيا اليوم»، أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، صباح اليوم، جدول تركيب أسعار بيع المحروقات السائلة، ويأتي سعر صفيحة البنزين 20 لتر عيار 95 أوكتان بـ302 ألف و700 ليرة، وسعر البنزين 98 أوكتان بـ312 ألفاً و700 ليرة، وسعر أنبوبة الغاز بـ229600 ليرة.

الأزمة الاقتصادية في لبنان

وكان عضو نقابة أصحاب المحطات اللبنانية، جورج البراكس، أكد أمس، على أن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا سيدفع إلى تضخم الأزمة الاقتصادية في لبنان فضلا عن تدهور الليرة في السوق السوداء، و دعى «البراكس» إلى ضرورة الإسراع في إقرار البطاقة التموينية لحل الأزمة في ظل تدهور الوضع المعيشي في لبنان.

وشهدت لبنان ارتفاعا ملحوظا في أسعار الوقود أكثر من 10 أضعاف قيمتها خلال عام 2021 وذلك بعد انهيار قيمة العملة المحلية، ورفع الدعم عن الوقود لاستنفاذ الدعم للاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان المركزي.

إنقاذ لبنان من الأزمات المالية والاقتصادية

وتسعى الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي إلى تحقيق إصلاحات جذرية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات المالية والاقتصادية التي تتعرض لها، ومعالجة تداعيات تلك الأزمات من خلال مساعدات وحلول من المجتمع الدولي.