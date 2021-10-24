مصرع رضيعة دهسها قطار روسي في سوهاج

لقيت طفلة، عام ونصف، مصرعها دهسًا تحت عجلات القطار بها أثناء لهوها على شريط السكة الحديد، بالقرب من منزلها بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بطفلة ووفاتها بناحية دائرة مركز المراغة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

مصرع طفلة دهسا تحت عجلات القطار

تبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء مرور قطار روسي «أسوان – القاهرة» اصطدم بالطفلة «شروق السيد» البالغة من العمر عام ونصف، وتقيم بذات الناحية، أثناء لهوها على شريط السكة الحديد المجاور لمنزلها مما نتج عنه وفاتها، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بالمراغة.

والد الطفلة: لا وجود لشبهة جنائية

بسؤال والدها «السيد. ع. م»، 33 سنة، سائق توك توك يقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالحادث، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.