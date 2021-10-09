أزمة قلبية تنهي حياة سيدة داخل قطار بسوهاج: كانت في طريقها للطبيب

توفيت ربة منزل داخل مستشفى جرجا العام جنوب سوهاج، بعد أن شعرت بحالة إعياء أثناء استقلالها قطار نوم قادمة من أسوان باتجاه القاهرة، وتم نقلها للمستشفى، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها، وأفاد حفيدها أنها كانت تعاني من تضخم بعضلة القلب، وأنها كانت فى طريقها للكشف لدى أحد الأطباء في القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد ورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول «إنصاف. م. م»، 75 سنة، ربة منزل وتقيم دائرة مركز دراو محافظة أسوان، لمستشفى جرجا العام، مصابة بحالة إعياء، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال حفيدها «عبدالله. ش. ع»، 23 سنة، صيدلي، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء استقلالهما القطار رقم 83 نوم «أسوان – القاهرة»، لعرض جدته على أحد أطباء القلب لإصابتها بتضخم بعضلة القلب، وحال وصول القطار محطة سكة حديد جرجا انتابتها حالة إعياء، وقاما بالنزول من القطار ونقلها للمستشفى بسيارة الإسعاف، إلا أنها توفيت، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة أزمة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.