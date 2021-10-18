السجن المشدد لمندوب مبيعات تحرش بفتاة في مصر الجديدة

بعد عدة أشهر من التداول في ساحة التقاضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بهتك عرض فتاة بالشارع بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق لمس جسمها أثناء سيرها.

التحقيقات التي أدت بالمتهم إلى محكمة الجنايات، كشفت أن الواقعة وثّقتها كاميرات المراقبة بالصدفة، ليصدر الحكم الستار على القضية، برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كمال عبدالستار، والسعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

التحقيقات: لمس منطقة حساسة من جسدها

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 6053 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم«محمد.ر» 29 عامَا، مندوب مبيعات، قام بهتك عرض المجني عليها «فرح.خ» 21 عامًا طالبة، بالقوة، وذلك بأن باغتها حال سيرها بالطريق العام، ولامس المنطقة الحساسة بجسدها على النحو المبين بالتحقيقات.

الشارع العام

كشفت التحقيقات أيضا، أن المجني عليها كانت تسير بالشارع العام، وفوجئت بالمتهم، حيث استطالت يده لمنطقة حساسة بجسدها، وصرخت وطلبت الاستغاثة، وتمكن المارة من الإمساك به قبل الفرار من مكان الواقعة.

كاميرات المراقبة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، وفحصت وتحفظت على كاميرات المراقبة بمكان الحادث، وبمطالعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، تبين احتواؤها على مشاهد مصورة تظهر المتهم «محمد.ر» حال سيره خلف المجني عليها «فرح.خ» وارتكابه الواقعة، وبعرض محتوى على المتهم أقر بأنه الشخص الظاهر بالمشاهد المصورة المفرغة من الكاميرات.

تحريات الشرطة

وجاء في التحريات التي باشرتها المباحث الجنائية، أنها توصلت إلى صحة الواقعة، على نحو ما شهدت به المجني عليها، وأضافت التحريات أن قصد المتهم من ارتكابه الواقعة هو هتك عرض المجني عليها.

محاكمة جنائية

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي نظرت الدعوى، واستمعت لشهود الواقعة، وكذا مرافعتي النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، ثم أصدرت الحكم المتقدم بإدانته.