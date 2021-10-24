حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة وتوقعات بهطول أمطار

تشهد حالة الطقس في مدينة الإسكندرية، الوم الأحد، استقراراً نسبياً، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة، وارتفاع طفيف في أمواج البحر، ونشاط لرياح باردة ليلاً وخفيفة نهاراً، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس يكون مشمسا في أغلب الأحيان، وغائم في أحيان أخرى على مدار ساعات اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأحد في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة في الإسكندرية، 26 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 58% في ارتفاع طفيف مقارنةً بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومتراً في الساعة، ما ترتب عليه ارتفاع طفيف في حركة أمواج البحر بسبب الرياح الباردة، مع توقعات بهطول أمطار وصلت إلى نسبة 10%، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار الخفيفة، وذلك بنسبة 50%، من أجل العمل على التواجد في الشوارع لحظة تساقط الأمطار الخفيفة المتوقعة، لمنع التراكمات والتأكد من السيولة المرورية، خاصة أن اليوم بداية الأسبوع والذي يشهد انتظام المدارس والجامعات.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إلى وصول خرائط الطقس والتوقعات الخاصة بالأسبوع الجاري، حيث من المتوقع تساقط الأمطار الخفيفة اليوم، لافتا إلى الاستعداد الكامل لمجابهة الأمطار، من خلال تواجد العمال في الشوارع، وتوزيع السيارات مع وضع خطة محكمة من أجل التعامل مع النوات الشديدة والخفيفة التي تتتعرض لها المدينة الساحلية.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أن جميع السيارات في الشوارع، والكل على أهبة الاستعداد للتعامل مع موسم الشتاء، حيث تم تجهيز الخطة وانتهاء المشاريع منذ موسم الصيف.