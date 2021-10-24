محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع المعهد القومي لعلوم البحار للحفاظ على البيئة

لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الحيوانات البحرية من الأنقراض، ونشر الوعي بأهمية الحياة البحرية في المجتمع السكندري، وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أمس السبت، بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، في محاولة لأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، والتصدى لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه المحافظة.

بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

وقال الشريف، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم من قبل المحافظة والمعهد هو الأول من نوعه لبدء التعاون الفعلي على أرض الواقع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البحث العلمى ودوره فى التنمية والمحافظة على البيئة المائية ومواردها.

وأشار إلى أهمية البروتوكول للإسكندرية كونها مدينة سياحية والاستفادة من الدراسات البحثية والعلمية والفنية للمعهد التي تحتاجها المحافظة للحفاظ على سلامة الإنسان والثروة السمكية، وكذلك نشر الوعي بين المجتمع السكندري بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية، أننا نعمل على الحفاظ على الثروة المائية والقيمة الحضارية للمحافظة وحماية الشواطيء بها، مؤكدًا أن العام الماضي تم ملاحظة عدد من المشاكل الخاصة بتلون البحر بألوان مختلفة وتم مراجعة المعهد القومى لعلوم البحار في ذلك، لافتًا أن البروتوكول بين الجانبين سيكون بمثابة متابعة وتنسيق مستمر بين الجانبين فيما يخص تلك الأحداث.

الشريف: يؤكد على نشر الوعي في المجتمع السكندري بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية

وثمن المحافظ دور المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، لافتًا أنه يعد من أقدم وأعرق المؤسسات البحثية فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية بأسرها فقد أنشىء عام 1918 خصيصًا من أجل البحث العلمى فى علوم البحار والمصايد.

معهد علوم البحار والمصايد في الإسكندرية

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، إن المعهد ينفذ سياساته من خلال برامج بحثية مكثفة فى مجال البحوث التطبيقية فى جميع تخصصات العلوم البحرية والبحث عن التحديات الطبيعية بالبحار والمصايد السمكية والاستزراع السمكي وعلوم المحيطات.

وأضاف أن ذلك يتحقق من منطلق تطبيق استراتيجية المعهد المنبثقه من استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى تعتمد على الإهتمام بقدر كبير على إيجاد الحلول للمشاكل ذات الأهمية العلمية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية سواء أكان ذلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع الأخذ فى الإعتبار المنظور العلمي والتحديات العالمية التى تواجه البيانات الشاطئية والمائية فى أواخر القرن الواحد والعشرون.

وأضاف رئيس المعهد أنه قام بتشكيل «لجنة تنمية وخدمة المجتمع والبيئة» برئاسة الدكتورة عبير السحرتي، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع المحافظة بوضع البنود التوعوية التي تفيد البيئة البحرية للسواحل المصرية بصفة عامة والسواحل بمدينة الإسكندرية بصفة خاصة لخدمة المجتمع السكندري، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية.