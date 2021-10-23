أخبار الإسكندرية.. غازات سامة ستصل والجامعة بتصنيف التايمز العالمي 

شهدت محافظة الإسكندرية أحداث عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، حيث برز الحدث الأكبر هو الإعلان عن وصول غازات سامة من بركان لابالما إلى الإسكندرية غدا، إلا أن ذلك سيأتي دون خطورة تذكر، فيما برز إدراج جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز العالمي 2022 كأحد الأخبار السعيدة والمميزة، بينما برز الإعلان عن بدء حصاد موسم الأرز في الإسكندرية.

وصول غازات سامة من بركان لابالما إلى الإسكندرية غداً

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي ستصل إلى مصر غداً الأحد، وسيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير، ولكن دون خطوة تذكر.

إدراج جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز العالمي 2022

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن نتيجة تصنيف التايمز العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، حيث أُدرجت جامعة الإسكندرية بترتيب (301 – 350) على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تصنيف هذا العام شمل تقييم 698 جامعة.

2000 فدان.. حصاد الأرز في الإسكندرية

قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه قد تم بدأ حصاد لحصول الأرز موسم 2021 والذي تم في حقل إرشادى بجمعية الروضة بزمام منطقة آبيس السبعات، حيث أن إجمالى المساحة المنزرعة أرز هذا العام تبلغ حوالى 2000 فدان تنفيذاً لقرار وزير الرى، مؤكداً على العمل على زراعة مساحات أكبر فى الأعوام القادمة،. مشيراً إلى أن الفدان يخرج 4 طن أرز.