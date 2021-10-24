بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في أوزبكستان اليوم

يدلي اليوم الناخبون في جمهورية أوزبكستان -السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وكانت الانتخابات التي ستعقد اليوم قد تعرضت لانتقادات من قبل مراقبين دوليين بسبب استبعاد المعارضة من التصويت.

استياء وغضب بسبب عدم تسجيل أحزاب المعارضة في التصويت

ومن جهتها، أبدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونشطاء حقوق الإنسان استيائهما بسبب عدم تسجيل أحزاب معارضة، بالإضافة إلى رصد انتهاك لحقوق التجمع والقيود المفروضة على حرية الإعلام، ويذكر أنّه من المقرر أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من 21 مليون شخص وذلك للتصويت في انتخابات أوزبكستان المجاورة لأفغانستان.

5 مرشحين لتولي منصب الرئيس في أوزباكستان

ويشار إلى أنّ المرشحين للفوز لمنصب الرئاسة هم الرئيس الحالي «شوكت ميرضيايف» البالغ من العمر 64 عاما، بالإضافة إلى أربعة مرشحين آخرين مؤهلين، وباعتبارهم من السياسيين غير المعروفين والذين ينتمون لأحزاب موالية للحكومة فليس لديهم فرصة للفوز، وفقًا لمراقبين.

فتح أوزباكستان على العالم الخارجي

ويذكر أنّه بعد وفاة الرئيس الأوزبكي السابق «إسلام كريموف» قام خلفه «ميرضيايف» بفتح بلده الغني بالغاز على العالم الخارجي، اقتصاديا بشكل خاص، وذلك منذ عام 2016، ويشار إلى أنّه من المتوقع أن يفوز الرئيس «شوكت ميرضيايف» في تلك الانتخابات بفارق كبير.

جذب السياح لأوزباكستان وإلغاء التأشيرات

وسعياً للاختلاط بالعالم وترويجا للسياحة ألغت أوزباكستان المعروفة بمدنها الشرقية مثل سمرقند وبخارى على طريق الحرير التاريخي، شرط الحصول على تأشيرة للسياح الغربيين وجذبت المستثمرين الأجانب بإعفاءات ضريبية مؤقتة.

وعلى الصعيد الدولي، يعمل «ميرضيايف» على تعزيز علاقات بلاده الجيدة مع أفغانستان وأكد أنه سيساعد الدولة المجاورة لبلاده، حيث تسبب استيلاء طالبان الأخير في أزمة اقتصادية وإنسانية.