إقبال كبير على فعاليات «معرض الساقية للكتاب» في دورته الـ 11

تشهد فعاليات معرض« ساقية الصاوي للكتاب» في دورته الـ 11 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، والذي يفتح أبوابه لمحبي القراءة والمعرفة من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى التاسعة مساءً وتستمر الفعاليات إلى 28 من أكتوبر الجاري، حيث لم تقتصر على عرض الكتب وحفلات توقيع أحدث الإصدارات، ولكن تخللتها ندوات مع الكتاب.

هبة قطب تقدم ندوة عن كتابها الجواز وسنينه

وبدأت فعاليات الأمس بلقاء بعنوان «الجواز وسنينه» مع الدكتورة هبة قطب والتي تحدثت خلال اللقاء عن أحدث كتبها الذي يحمل عنوان «الجواز وسنينه».

وأوضحت أنها تلتقي بالجمهور هذه المرة باعتبارها كاتبة، مشيرة إلى الكتابة ليست جديدة عليها، حيث أنها ألفت من قبل 4 كتب تناولت مشاكل زوجية الأسباب والحلول.

وتابعت قطب، أنها بدأت في كتابة الكتاب مع بداية الحظر عند تفشي جائحة فيروس كورونا، لافته أنها جمعت الملفات عن طريق المشكلات التي تعاملت معها في العيادة.

وقالت قطب، إنها وجدت مشكلات أزلية بين الرجال والنساء اطلعت على عشرات الآلاف منها، مشيرة إلى أن الرغبة في حل المشكلات الزوجية تتوقف بشكل أساسي على رغبة الطرفين في الإصلاح.

لقاء مع بسام الشماع في معرض ساقية الصاوي

كما شهد اللقاء فقرة مع «فرقة المجانيق»، وتخلل فقرات اليوم في السادسة مساءً لقاء مفتوح مع الباحث والمؤرخ بسام الشماع الذي تحدث فيه عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، قائلا: إنه في العام المقبل سيتم الاحتفال بـ100 عام على اكتشاف توت عنخ آمون، مصححًا الاسم إلى «توت عنخ إيمن» ودعا إلى طباعة كتاب لتصحيح الكلمات الهيروغليفة التي يتم تداولها، واختتم فعاليات اليوم الثاني بحفل توقيع كتاب لدار تشكيل.

وقدمت الفنانة أمنية حسن بصحبة فرقتها حفلًا موسيقيًّا على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي استمر على مدار ساعة ونصف أمتعت فيها الفنانة أمنية حسن وفرقتها جمهورها ومحبيها بأغاني زمن الفن الجميل.