بث مباشر.. انطلاق منتدى أسبوع القاهرة للمياه

انطلق أسبوع القاهرة للمياه، منذ قليل، بافتتاح المعرض الدولي للمياه المقام على هامش أعمال المنتدى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي افتتحه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، كما يحضر المؤتمر ما يقرب من 32 وزيرًا للمياه والزراعة والطاقة على مستوى العالم.

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المعرض يمثل نقطة معرفية لكبار المشاركين في التعامل مع التحديات

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنَّ المعرض يمثل نقطة معرفية لكبار المشاركين في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه بما يضمه من تقنيات حديثة تتعامل مع مصادر التلوث المختلفة التي تتعرض لها شبكات المياه، وبما يضمه من تجارب متميزة في مجال ترشيد استخدام المياه وتحديث أنظمة الري والاستفادة من التقنيات الحديثة وتنفيذ منظومة الري وإدارة الموارد المائية.

1000 مسؤول عالمي يشاركون في الملتقى

وتابع وزير الري، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أنَّ الملتقى سيشهد مشاركة 1000 مسئول عالمي، ويلقي 300 متحدث كلماتهم خلال المؤتمر، وتشارك أيضًا 50 منظمة دولية في الجلسات، و800 مشارك افتراضي عن بعد، و44 وفدًا وزاريًا بشكل افتراضي، وسيتمّ عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية خاصة.

أسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه

وأوضح وزير الري، أنَّ أسبوع القاهرة للمياه، أصبح علامة دولية حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، مبينًا أنَّ هذا الحدث يشهد زخمًا متزايدًا عامًا بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيها ممثلون من كل الفئات المتعاملة مع المياه.