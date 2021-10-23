بهاء أبو شقة: عصر السيسي هو الذهبي للمرأة المصرية

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أنه بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، كان للمرأة دورًا وطنيًا كبيرًا، من خلال مشاركتها بجدارة ووطنية خالصة في الحياة السياسية المصرية، فكان من أولى مبادرات الرئيس أنه تحدث في وضوح بأن المرأة المصرية لابد أن يكون لها في الدستور من الضمانات والحقوق التي تليق بها.

جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية، برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، المنعقد اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.

تصويت المرأة في الانتخابات

وأوضح أبو شقة، أن نسبة تصويت المرأة في الانتخابات بلغ نحو 54٪، كما أفرد التعديل الدستوري للمرأة 24 مادة لم يكن لها مثيلا في أي بلد آخر، تقديرا لدورها الوطني، مشيرا إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة من أجل تمكينها 2030.

وأضاف رئيس الوفد، أن عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي الحقيقي للمرأة المصرية، فعُينت محافظة لأول مرة، ومستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وكان تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، و6 نائبات لهيئة قضايا الدولة، وتعيين المرأة في منصب رئاسة محكمة في مصر، و8 وزيرات وفي يوم القضاء، كما تم تعيين 98 سيدة في مجلس الدولة.

ولفت أبو شقة، إلى أن أولويات الدولة كانت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ودعم المرأة وخدمات الطفولة المبكرة، وتخصيص 250 مليون جنيه للنهوض بتلك الخدمة، وإعفاء الغارمات للعودة للمجتمع ومواصلة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا جزء قليل من اهتمام الدولة المصرية بالمرأة.

كفاح المرأة المصرية

وأكد أبو شقة، أن كفاح المرأة المصرية وتضحياتها استمرت منذ اندلاع الشرارة الأولى، التي تحررت بها المرأة، واقتحمت بها الكفاح المصري، وحملت لواء النضال من أجل الشعب المصري، فكان ذلك واضحا في بيان صفية زغلول الذي ألقته بعد اعتقال سعد زغلول بأنه إذا كانت السلطة الغاشمة اعتقلت سعدا، فإن قرينته رفيقة الجهاد تشهد الله والوطن على أن تضع نفسها في نفس مكان زوجها الزعيم سعد زغلول، من التضحية والفداء من أجل الوطن.