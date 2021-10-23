الرئيس السيسي يوجه بحصر التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

متابعة تنفيذ مشروعات تنمية الثروة الحيوانية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن نشاط شركة النصر للكيماويات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها لوقف هذه التعديات، إذ وجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدي وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات.

تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان

كما عرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان، إذ وجه الرئيس بتعزيز تلك الجهود لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع في دعم إنتاج الألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة في إطار جهود الدولة لتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ووجه الرئيس بالإسراع في الانتهاء من هذه المشروعات، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة، ويساهم في توفيرها للسوق المحلي لدعم احتياجات المزارعين، وكذا يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية في الأراضي المستصلحة.