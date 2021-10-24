«المنشآت السياحية» تطالب الحكومة بمد عمل المطاعم حتى الـ 3 صباحا

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تسعى لإجراء مباحثات مع الجهات المعنية لتعديل مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية، بما يحقق أكبر استفادة لها من هذا التعديل، وتعويض جانبا من خسائرها نتيجة الغلق المبكر.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن المواعيد الشتوية تجبر المطاعم على الإغلاق في منتصف الليل، عدا يومي الخميس والجمعة، تمتد لساعة واحدة إضافية، في حين أن رواد المطاعم والكافتيريات السياحية يبدأ نشاطهم قرب مواعيد الإغلاق، وهو ما يتسبب في انخفاض العوائد المحققة من التشغيل نتيجة الإغلاق المبكر للمطاعم والكافتيريات السياحية.

مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال الشتاء

ودعا «المصري» إلى إعادة النظر في مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية، لتصبح الثالثة صباحاً بدلاً من منتصف الليل، لكونه سيعيد الأمل لهذه المنشآت في تحقيق نوعا من التوازن بين المصروفات والإيرادات، في ظل تأثر الحالة الاقتصادية والمادية في مصر والعالم نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الذي ترك آثاره الواضحة على كافة القطاعات وخاصة صناعة السياحة.

المطالبة بمد مواعيد إغلاق المطاعم

وأكد «المصري»، أن مد العمل للمنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية لما بعد الثالثة صباحا سيساعد في عودة العمالة التي تم منحها إجازة مدفوعة للانخراط في العمل مرة أخرى بعدما كانت المنشآت والمطاعم السياحية تعمل بنظام ورديات طيلة الفترة السابقة والتبديل بين العاملين للحفاظ على العمالة المدربة الماهرة رغم تحمل هذه المنشآت لأعباء ضخمة من مرتبات ومزايا ومصروفات أخرى من أجل استمرارها دون توقف أو إغلاق.

التزام المطاعم بإجراءات السلامة

وأشار إلى أن الفترة الماضية أثبتت التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بكافة القواعد والضوابط التي تم إقرارها وتطبيقها عليها من إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي تُعرف بشهادة السلامة الصحية السياحية.

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله في عودة المطاعم التي أغلقت أبوابها نتيجة لعدم تحقيق نسبة الإشغال السابقة للتوازن بين حجم إيراداتها ومصروفاتها عند التشغيل للعمل مرة أخرى.