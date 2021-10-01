المطاعم السياحية تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اليوم.. الإغلاق 12 صباحا

تبدأ اليوم المنشآت والمطاعم السياحية في العمل وفقا للتوقيت الشتوي، وقال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه بداية من اليوم سيكون موعد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية في الثانية عشرة صباحا مع المد لساعة إضافية في الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، لافتا إلى أن ضرورة التزام كل المطاعم بتلك المواعيد، لافتا إلى وجود لجان تتبع وزارة السياحة والآثار وبعض الجهات الأخرى ستراقب وتفتش على مدى تطبيق المنشآت السياحية لتلك القرارات.

استمرار خدمتى الديلفرى والتيك اواى طوال اليوم

وأضاف لـ«الوطن»، أن إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية وفقا لمواعيد التوقيت الشتوى اليوم الجمعة تعني فقط إغلاق صالة الطعام أمام تناول الرواد للوجبات الغذائية داخل المطعم في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، على أن تستمر خدمتا الديلفري هوم والتيك آواي طوال اليوم، متابعا «لا يوجد أي موانع في طلب المواطنين طلبات ديلفري من المطاعم السياحية بعد الساعة 12 صباحا، حيث سيستمر تقديم تلك الخدمة على مدار الـ 24 ساعة وهو ما ينطبق أيضا على ذهاب المواطنين للمطعم بعد هذا التوقيت للحصول على الطعام بخدمة التيك أواي».

مواعيد إغلاق الملاهي الليلية

ومن جهته، قال علي حسن، مدير عام التفتيش والرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن مواعيد غلق «الديسكوهات» والملاهي الليلية بداية من اليوم الجمعة ستكون في تمام الساعة 3 فجرا، موضحا أن مواعيد الملاهي الليلية والديسكوهات تختلف عن مواعيد غلق المطاعم، حيث إن عمل الديسكوهات والملاهي يكون خلال ساعات الليل.

وحذر حسن المطاعم والمنشآت السياحية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية حاليا، لافتا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات بداية من قياس الحرارة لكل رواد المطعم قبل الدخول وأيضا العاملين، مع إلزام كل العاملين بارتداء الكمامة طوال فترة تواجدهم بالعمل.