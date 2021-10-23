المنشآت السياحية: انتعاشة بعمل المطاعم يومي الخميس والجمعة أسبوعيا

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسب إشغالات المطاعم السياحية خلال «الويك إند»، الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع، تتراوح ما بين 85 إلى 90% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار، لتواجد الرواد بصالات الطعام بالمطاعم، والمقدرة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى لها، لافتا إلى أن مواعيد غلق المطاعم يتم مدها لمدة ساعة إضافية يومى الخميس والجمعة، من كل أسبوع، لتصبح فى الواحدة صباحا.

تراجع نسب الإقبال على التواجد بالمطاعم أيام الأحد والاثنين من كل أسبوع

وأضاف لـ «الوطن»، أن بدء العام الدراسى تسبب فى تراجع نسب إقبال المواطنين على تناول الطعام بالمطاعم السياحية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، لنسب تتراوح ما بين 50 إلى 55%، من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لتواجد الرواد بالمطاعم والمقدرة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للمطعم، وتابع «فى حال وجود إجازات أسبوعية أكثر من يومين فى الأسبوع، فإن نسب الإقبال تكون أقل، حيث يستغل المواطنون تلك الإجازات الطويلة للسفر إلى محافظات ومدن سياحية أخرى ما يقلل من ذهابهم لتناول الطعام بالمنشآت السياحية».

نسب الإقبال جيدة خلال الأسبوع الماضي

وأوضح «المصري»، أن نسب إقبال المواطنين على التواجد بالمطاعم السياحية خلال الأسبوع الماضي، كانت جيدة، بالمقارنة ببدايات الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه إذا تمت الموافقة على عودة مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، فإن نسب إقبال الزبائن سترتفع بشكل كبير، خاصة من الشريحة المحبة للسهر وتناول العشاء خارج المنزل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تصدر تعميمات بشكل دورى لجميع المنشآت السياحية لحثها على الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق تلك الإجراءات وتوقيع عقوبات على المخالفين.