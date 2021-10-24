عاجل.. الأرصاد تكشف آخر تطورات بركان لا بالما: تسبب في زلازل أرضية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن آخر مستجدات بركان لا بالما، حيث يستمر ثوران بركان لا بالما في جزر الكناري، وقالت الهيئة: «منذ شهر تقريبا نشط بركان لا بالما ولا توجد أي علامات حتى الآن لتوقف هذا النشاط؛ وخلال الأسبوع الماضي زادت حدة الزلازل الأرضية هناك وانبعاثات الرماد والغازات البركانية وتدفق جديد للحمم البركانية حيث دمر 2000 منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية».

وتابعت الأرصاد: «ومن ضمن المواد المتعلقة غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2 وهو غاز يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ليشكل ضبابا بركانيا رماديا يسميVog».

وأجابت الأرصاد الجوية عن السؤال الأهم وهو هل تصل هذه الغازات إلى جمهورية مصر العربية؟ وإلى أي مدي يكون تأثيرها؟، فقالت إنه في 18 من أكتوبر رصدت الأقمار الصناعية أثارا خافتة مرئية من Vog تتدفق باتجاه أوروبا وكان هذا بسبب التحول في اتجاه الرياح عن السابق، حيث كانت تنشر غربا فوق المحيط الأطلنطي؛ كما أكد العلماء أن الغاز منتشر ومتبعثر بشكل كبير حيث يتوقع الحد الأدنى من التأثير على جودة الهواء السطحي والحد الأدنى من الأمطار الحمضية على أوروبا والمناطق المحيطة تبعا لآخر التقارير الصادرة عن NASA.

وأضافت الهيئة، أنه من خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكناري حتى جمهورية مصر العربية يتضح أن مسار الهواء الناقل للـ vog بعيد تماما عن البلاد ولا يوجد أي اتجاه للهواء يعمل على نقل الغاز وغير متوقع هطول أي أمطار غير الأمطار المحلية على السواحل الغربية بفرص ضعيفة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان توضيحي صادر عنها أنها تتابع عن كثب حركة انتشار الغازات من خلال صور الأقمار الصناعية واتجاهات الرياح لحظة بلحظة.