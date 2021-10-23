الأرصارد تعلن مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة، وخريطة الظواهر الجوية، ومناطق سقوط الأمطار وموعدها، على كافة أنحاء الجمهورية على مدار أسبوع، خلال الفترة من غد الأحد حتى الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس المتوقعة على البلاد

وأوضحت الهيئة، أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، لطيفًا في الساعات الأولى من الليل، مائلًا للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، من بينها الإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ورفح، والعريش، وبورسعيد، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20% تقريبًا، غدًا الأحد، موضحًا أن الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل

انتشار الشبورة المائية في الصباح

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بانتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد: تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 26 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 19

طنطا 26 18

شبين الكوم 26 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 33 20

الوادي الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21.